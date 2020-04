FPF aumenta apoios por clube e parcela a fundo perdido

Com a Seleção Nacional a doar metade do prémio de qualificação para o Europeu, a Federação Portuguesa de Futebol aumentou a verba do Fundo de Apoio aos clubes não profissionais e atualizou, esta terça-feira, não só o valor máximo por clube bem como a parcela a fundo perdido na última prestação.





Para as formações do Campeonato de Portugal e da Liga BPI, o teto de ajuda passa de 27.940 para 35.250 euros, enquanto os campeonatos de futsal masculinos e femininos sobem de 19.050 para 24 mil euros. Já os emblemas do segundo escalão de futebol feminino podem receber 8 mil euros em vez de 6.350, enquanto os da segunda divisão de futsal alcançam 6.300 em vez de 5 mil.Por outro lado, existe também o aumento significativo da parcela a fundo perdido deste empréstimo sem juros durante quatro anos. Os clubes têm de ser cumpridores nas quatro épocas e manter todas as equipas em atividade, sendo que precisam de pagar 10% do valor na primeira temporada, 25% na segunda e 32% na terceira. Já os 33% da quarta temporada são a fundo perdido caso se prove aquilo que já foi referido. Trata-se de uma subida de oito pontos percentuais face à primeira versão deste fundo.Recorde-se igualmente que, para terem eligibilidade para pedir o Fundo de Apoio, os emblemas não profissionais em causa têm de provar ter todos os salários em dia até fevereiro de 2020, incluindo esse próprio mês. Caso o apoio seja aprovado, a primeira parcela é paga em maio e a segunda em junho.