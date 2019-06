FPF bate recorde de praticantes federados

A FPF anunciou esta terça-feira, no site oficial, ter batido o recorde de atletas de competição e a integração de praticantes de recreação e lazer: 215.563 praticantes federados.





Junho entrou para os livros como o melhor mês de sempre no capítulo de entrada de praticantes federados. Os praticantes de competição são agora 190.567, outro recorde, aos quais se somam os 25.086 praticantes de recreação e lazer integrados este ano no organismo. Os dois segmentos juntos permitem pela primeira vez ultrapassar a fasquia total dos 200 mil inscritos na FPF.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, destacou o novo recorde. "Estes dados revelam um crescimento sustentado e constante em todas as dimensões do futebol português. Temos mais homens e mais mulheres a praticar futebol, seja nos escalões seniores ou nos praticantes jovens; seja no futebol, no futsal ou no futebol de praia. Estamos a crescer nas associações distritais, das maiores até às mais pequenas, e agora também, de forma muito vincada, no âmbito da recreação e lazer. Reiteramos, no entanto, mesmo em face deste sucesso, o objetivo de continuarmos a crescer sustentadamente ", explicou o líder federativo