FPF destina 2 milhões de euros a associações e clubes nacionais e distritais

A FPF instituir um novo fundo de apoio destinado a ajudar os clubes das provas nacionais e distritais que foram obrigados a suspender a sua atividade face ao impacto gerado pela pandemia Covid-19.





Segundo o comunicado do organismo, "o objetivo deste novo fundo é permitir que as associações distritais auxiliem os clubes das suas competições neste período especialmente difícil em que as provas foram suspensas devido à pandemia bem como auxiliar diretamente os clubes participantes nas provas nacionais".O fundo de 2 milhões de euros terá uma parte a fundo perdido e outra a título de empréstimo. Cada associação receberá 15 mil euros, bem como um valor variável por cada clube que se encontrava em atividade em janeiro 2021 nas provas distritais:- 2ª divisão nacional e 1ª divisão distrital: 1.500 euros- outras divisões distritais e 3.ª divisão nacional: 1.250 euros- futsal: 1.000 eurosTodos os clubes destas competições podem candidatar-se aos valores do fundo.