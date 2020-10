FPF direciona lucro ao investimento no futebol não profissional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) alcançou, na época 2019/20, um resultado líquido superior a 2,3 milhões de euros e agora anunciou que vai direcionar esse valor para o investimento no futebol não profissional.





Este dinheiro será distribuído da seguinte forma: 1,2 milhões de euros para o apoio do futebol não profissional (redução de taxas, seguros do futebol feminino e subsídios de deslocações, entre outras medidas); 1,1 milhões de euros para investir no reforço do fundo para v.Este esforço da FPF surge numa altura em que o impacto provocado pela pandemia do coronavírus resultou numa diminuição de rendimentos no valor de 17 milhões de euros. Recorde-se que a FPF reúne-se em assembleia geral no dia 26 deste mês para aprovar o relatório e contas.