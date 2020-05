FPF disponibiliza Cidade do Futebol aos clubes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai disponibilizar a Cidade do Futebol à Liga Portugal. Perante todas as restrições e condicionantes que os clubes enfrentam na preparação da retoma competitiva, a FPF abre as portas da casa das Seleções Nacionais a qualquer clube da Liga NOS que necessite de realizar as sessões de treino e não o possa fazer nas suas instalações.





Com três campos de treino e todas as condições indispensáveis, as equipas do principal escalão do futebol português tem na Cidade do Futebol um refúgio importante num momento adverso em que o futebol está a tentar voltar ao ativo.