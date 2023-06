FPF distinguida com certificação ambiental

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi, esta segunda-feira, certificada pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) com o Sistema de Gestão Ambiental.Este certificado foi obtido na sequência da participação da FPF (e da Federação romena, que também foi distinguida) no projeto Erasmus Plus GOALS, que visa melhorar a gestão ambiental das federações desportivas.A cerimónia, que se realizou hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, contou com a presença de Fernando Gomes, presidente da FPF, e do comandante Caldeira dos Santos, presidente da APCER.