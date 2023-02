A FPF distribuiu pelas 22 associações distritais os apoios recebidos do Estado, nomeadamente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) para desenvolvimento da atividade desportiva, nos vários escalões.As associações de Porto (112 mil euros), Lisboa (94 mil euros), Braga (66 mil euros), Aveiro (55 mil euros) e Setúbal (44 mil euros), pela sua dimensão e número de federados, são as que mais fundos estatais receberam, numa verba total de mais de 750 mil euros - no polo oposto, e pelas mesmas razões, estão Angra do Heroísmo, Bragança, Guarda, Portalegre e Horta.