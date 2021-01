FPF doa blusões térmicos usados pelas Seleções em viagens a países frios aos sem abrigo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) doou "dezenas de blusões térmicos" para que equipas do plano de contingência da Câmara de Oeiras procedam à sua distribuição pelos sem-abrigo do município, segundo se pode ler no site do organismo federativo.





A entrega formal do vestuário, habitualmente utilizado por jogadores e equipa técnica das Seleções Nacionais em deslocações a países mais frios, foi feita esta sexta-feira por uma equipa do IDEQ, que trabalha em parceria com a Câmara de Oeiras."A FPF considera, desde o início da pandemia, ser sua obrigação o lançamento de várias iniciativas de apoio à população em geral, no cumprimento total das suas responsabilidades sociais", explica a federação."Perante as temperaturas negativas que se avizinham nos próximos dias, e os alertas lançados pela Proteção Civil, a FPF não podia esquecer uma comunidade tão vulnerável como a de sem-abrigo", acresenta.