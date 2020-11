FPF e Liga estudam alterações regulamentares suscitadas pela Covid-19

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portugal reuniram-se esta sexta-feira e determinaram que "os jogos que não se realizem por uma razão justificada com deliberação detalhada de autoridade de saúde competente, serão, no limite do que a calendarização permita, reagendados no mais curto espaço de tempo possível". Uma situação que deverá ditar, por exemplo, o adiamento do Moreirense-Paços de Ferreira, agendado para este sábado, devido ao surto que atingiu os cónegos.

Leia o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol e Liga Portugal:

Em face da evolução da pandemia da Covid-19 e de diversas decisões de instituições públicas relevantes, decorreu esta sexta-feira, 6 de novembro, reunião entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal da qual resultam as seguintes decisões:

1. A FPF e a Liga Portugal criarão um comité jurídico para avaliação e unificação das respostas que se coloquem durante toda a época desportiva, na salvaguarda da integridade das suas competições;

2. A FPF e a Liga Portugal constituirão um comité clínico para acompanhamento das obrigações dos clubes e sociedades desportivas participantes nas competições, durante toda a época desportiva;

3. No melhor interesse da integridade das competições, os jogos que não se realizem por uma razão justificada com deliberação detalhada de autoridade de saúde competente, serão, no limite do que a calendarização permita, reagendados no mais curto espaço de tempo possível;

4. A FPF e a Liga Portugal vão estudar em conjunto eventuais alterações regulamentares que enquadrem, no melhor interesse dos clubes e sociedades desportivas, todas as situações de exceção suscitadas pela pandemia Covid-19.

5. Para a implementação dos objetivos dos pontos anteriores, FPF e Liga Portugal colocarão todo o esforço das suas direções para uniformizar procedimentos e sensibilizar sociedades desportivas, clubes e autoridades para a salvaguarda do futebol, face à atual declaração de estado de emergência.