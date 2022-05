FPF e Liga felicitam Chaves pela subida à Liga Bwin e o Sp. Covilhã pela permanência na Liga Sabseg

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) felicitaram este domingo o Chaves pela subida à Liga Bwin e o Sporting da Covilhã pela permanência no segundo escalão.



"Parabéns ao GD Chaves e ao SC Covilhã que conquistaram o direito a participar a Liga Bwin e na Liga 2 Sabseg de 2022/23 depois de saírem vitoriosos dos play-offs que disputaram com o Moreirense FC e FC Alverca, respetivamente", pode ler-se no sítio oficial da FPF na Internet, numa nota assinada pelo presidente da entidade, Fernando Gomes. O líder do organismo falou em "duelos emocionantes que deixaram um sabor doce a uns e um travo amargo a outros, uma vez que no desporto, independentemente do empenho e entrega de todos, há sempre vencedores e vencidos".

Por sua vez, a Liga de Clubes, também através do sítio oficial, "saudou o regresso" do emblema transmontano aos 'grandes' do futebol português, depois de ter sido despromovido na época 2018/19, e enalteceu a "continuidade" dos serranos na II Liga, pela 15.ª época seguida.

O Chaves garantiu hoje a 18.ª e última vaga na I Liga portuguesa de futebol de 2022/23, mesmo perdendo com o Moreirense por 1-0, na segunda mão do 'play-off' de acesso ao escalão principal.

Em Moreira de Cónegos, a formação transmontana, que trazia uma vitória por 2-0 da primeira mão, em Chaves, aguentou a vantagem no 'play-off' e de nada valeu o golo dos locais, da autoria de Paulinho, aos 25 minutos.

Já o Sporting da Covilhã, depois do 'nulo' no reduto do Alverca, da Liga 3, recebeu e venceu os ribatejanos por 2-0, na segunda mão do 'play-off' de acesso ao segundo escalão.

Filipe Dini, no primeiro minuto, e Rui Gomes, aos 29, apontaram os tentos da formação serrana.