FPF empenhada em acabar provas que organiza: modelos diferentes em cima da mesa

A Federação Portuguesa de Futebol está empenhada em encontrar soluções que garantam a conclusão da temporada em todas as competições que organiza. Dentro desta linha, as que envolvem subidas e descidas ganham especial importância.





Segundo Record apurou, tem existido um intenso trabalho interno em diferentes cenários, que dependem sempre da data em que possa ser possível treinar e jogar. São, inclusivamente, admitidos modelos diferentes de competição face ao momento em que for viável o regresso à ação.As autoridades de saúde vão assumir um papel determinante quanto às decisões a tomar, pelo que será preciso ter as condições de segurança criadas para que a FPF faça as provas voltarem.