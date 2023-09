FPF entrega 6 milhões de euros a 179 clubes para viaturas e infraestruturas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir 6.229.862,33 euros por 179 clubes, para melhoria de infraestruturas e aquisição de viaturas, no âmbito do programa Crescer 2024, anunciou esta segunda-feira o organismo.

"Os clubes apresentaram candidaturas no valor de 20 milhões de euros (ME), sendo que contam agora com um apoio da FPF superior a seis ME para os seus projetos. Deste valor, 5,5 ME são destinados para melhoria de instalações e os restantes 724 mil euros são para a aquisição de carrinhas de transporte para atletas", lê-se no comunicado da FPF.

De acordo com o organismo, destes pouco mais de seis ME, "já foram transferidos 2.751,742 euros para as associações através das quais os clubes se candidatam ao fundo".

Lisboa, com 21 clubes, Porto, com 20, e Braga e Santarém, ambos com 16, foram as associações que tiveram mais clubes entre os 179 com candidaturas aprovadas, dos 214 que apresentaram projetos.

"O programa Crescer 2024 foi criado pela FPF em 2022 em parceria com as associações distritais e regionais, tendo por objetivo cinco áreas de atuação sendo uma delas a melhoria/requalificação ou criação de infraestruturas que permitam fazer crescer o número de praticantes de futebol e futsal", recordou o organismo.

A FPF anunciou ainda que a direção federativa "aprovou um reforço de 1,5 ME para o fundo dos clubes destinado às infraestruturas que será dividido pelas 22 associações e que será alvo de reabertura de candidaturas".