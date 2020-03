FPF estuda terminar já as provas de formação

A Federação Portuguesa de Futebol está a estudar a possibilidade de terminar já as provas de futebol e futsal, tanto masculinas como femininas, de formação. Um dos pontos fundamentais na discussão que vai decorrendo à medida que a pandemia de Covid-19 se desenvolve prende-se com o facto de as escolas continuarem encerradas e não haver data prevista para que essa situação mude.





De resto, é de referir que a FPF já deu sinais de que olha de forma diferente para as competições que envolvem menores de idade, como se percebeu na primeira medida que tomou relacionada com o surto de coronavírus. A 10 de março, suspendeu os campeonatos jovens e afirmou que os outros continuavam à porta fechada. Pouco depois, todos foram suspensos, mas isso pode demonstrar a maior proteção ao mais novos.