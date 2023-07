FPF incentiva clubes a contratar treinadoras

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou esta sexta-feira uma medida de incentivo à contratação de mulheres para a função de treinadora nas provas nacionais não profissionais, numa medida de apoio que entra em vigor já na época 2023/24.





De maneira a incentivar e a assegurar uma melhoria contínua no futebol e futsal, a FPF irá conceder, aos clubes candidatos, um apoio monetário a título de incentivo no valor global de 1.000 euros na época 2023/24.Podem candidatar-se clubes e sociedades desportivas participantes em competições nacionais (futebol e futsal), com exceção de Taças e Torneios e daquelas que já estão a ser apoiadas para o mesmo fim (apoio à existência de treinadora feminina – Liga BPI, CN Feminino 2ª divisão, Liga 3, Liga Placard Masculina, Liga Placard Feminina).Os clubes e sociedades desportivas apenas são elegíveis para o Fundo se assumirem o compromisso de, na época 2023/2024, apresentarem uma treinadora com TPTD válido integrante na sua equipa técnica.A treinadora terá de estar presente no mínimo em 80 por cento das fichas técnicas dos jogos dessa equipa, que receberá o apoio uma única vez. O investimento global estimado é de 300 mil euros.