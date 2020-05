FPF junta-se às Federações de Basquetebol, Andebol, Patinagem e Voleibol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), presidida por Fernando Gomes, juntou-se esta quinta-feira às federações de Basquetebol, Andebol, Patinagem e Voleibol - modalidades que se encontram suspensas - de forma a combater os efeitos provocados no desporto pela pandemia de Covid-19, "neste grupo de defesa de questões que são transversais às várias modalidades desportivas."





Em comunicado enviado às redações, as quatro federações que integraram desde o início este "grupo" destacaram a integração da FPF, afirmando que todas se revêem "nas ações e propostas que o Comité Olímpico de Portugal (COP) tem produzido e apresentado ao Governo de modo a serem ultrapassados os problemas que todo o Desporto nacional enfrenta neste momento".Recorde-se que Fernando Gomes foi presidente da Liga de Basquetebol, assim como ex-dirigente e jogador de basquetebol do FC Porto.

As Federações Portuguesas de Andebol, Basquetebol, Patinagem e Voleibol - quatro modalidades que se alinharam em prol do desporto português -, saúdam com satisfação a integração da Federação Portuguesa de Futebol neste grupo de defesa de questões que são transversais às várias modalidades desportivas e de procura de meios eficazes de combate aos efeitos nefastos provocados no desporto pela pandemia de COVID-19.

As quatro federações, que têm trabalhado em conjunto de forma articulada e profícua, realizando uma série alargada de reuniões onde têm sido tratadas matérias relacionadas com a paragem dos campeonatos e com a consequente procura de soluções, revêem-se nas ações e propostas que o Comité Olímpico de Portugal (COP) tem produzido e apresentado ao Governo de modo a serem ultrapassados os problemas que todo o Desporto nacional enfrenta neste momento.

As federações das modalidades referenciadas têm como prioridade a procura de soluções que permitam ultrapassar as dificuldades inerentes à paragem de toda a atividade desportiva e o seu regresso seguro, mas também pela criação de medidas de apoio ao Desporto e reconhecimento do seu relevante papel social e económico, para além da importância para o bem-estar e saúde, por parte das entidades governamentais", pode ler-se.