FPF lança fundo de 4,7 milhões de euros

A Federação Portuguesa de Futebol criou um fundo de apoio no valor de 4,7 milhões de euros. O objetivo é ajudar as associações e os clubes de futebol e futsal das competições nacionais não-profissionais de seniores masculinos e femininos, sendo que as regras de acesso a este mesmo fundo serão conhecidas em breve.





Por outro lado, a FPF, como anunciou no site oficial, "reforçará também a sua participação no Fundo de Garantia Salarial e manterá com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol monitorização permanente da situação dos jogadores que competem nas provas nacionais não-profissionais seniores e dos treinadores que exercem atividade nestas competições".Fernando Gomes, presidente da FPF, explicou o porquê de avançar com esta medida. "Desde o início da pandemia que temos procurado ajudar quer a sociedade civil quer a família do futebol. Tendo como primeira prioridade a saúde e a segurança, sabemos que temos o dever e a obrigação estatutárias de ajudar as nossas associações e clubes a encontrarem soluções financeiras para estes tempos tão complicados. Decidimos assim, após um diálogo construtivo com os sócios da FPF, acrescentar ao milhão de euros disponibilizado anteriormente um novo fundo, de 4,7 milhões de euros, para auxiliar associações e clubes. Fazemo-lo com a clara consciência de que não resolveremos todos os problemas que enfrentamos, mas também dando um claro sinal de que esta é uma batalha que travaremos em conjunto e de que é urgente cumprir os compromissos com treinadores e jogadores", disse ao site da FPF.