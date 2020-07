FPF luta por abrir mais um curso de nível IV de treinador

A Federação Portuguesa de Futebol está a lutar junto da UEFA para abrir mais um curso de nível IV de treinador de forma excecional. O objetivo é responder ao elevado número de candidaturas que se verificaram para as formações já a decorrer, proporcionando assim a possibilidade de várias dezenas de técnicos darem um passo em frente. Quem não foi incluído no curso que abriu recentemente ganha nova esperança, como aconteceu, por exemplo, com Luís Freire, Dimas, Abel Xavier, Mário Silva e Ricardo Sousa.





Para se ter noção da quantidade de candidaturas, o Grau III (ou UEFA A) teve 460 tentativas de inscrição, enquanto o Grau IV (UEFA Pro e o requerido para treinar na Liga) contou com 199 candidatos. Houve 40 admitidos no UEFA Pro e 30 no UEFA A.Refira-se ainda que, desde 2013, a Federação Portuguesa de Futebol já pediu por três vezes à UEFA a autorização para realizar o curso extra, algo que foi sempre concedido. De tal forma que, em Portugal, há mais de 900 treinadores habilitados com o Grau IV.