FPF marca presença no 5.º Encontro Internacional do projeto TACBIS

A Federação Portuguesa de Futebol participou no 5.º Encontro Internacional do Projeto TACBIS, o qual decorreu esta semana no Estádio NAC Verlegh, em Breda, na Holanda, durante a 16.ª Conferência Internacional da EFDN (Rede Europeia de Futebol para o Desenvolvimento), da qual a FPF faz parte.Francisca Araújo, responsável pela área de Responsabilidade Social do organismo, e Matilde Dias, responsável pela comunicação das iniciativas de responsabilidade social da federação, marcaram presença em representação da FPF, num projeto financiado pelo programa da Comissão Europeia 'Erasmus+' e que tem como objetivo a inclusão de pessoas com daltonismo no futebol.Neste encontro na Holanda, os parceiros do projeto TACBIS - que contou com Bruno Fernandes e Jéssica Silva e ainda com Petit, também ele daltónico, como embaixadores nos dois primeiros anos - fizeram uma avaliação aos primeiros dois anos de atividade, com foco no trabalho realizado a fim de assinalar o Dia Mundial do Daltonismo, a 6 de setembro. Para além disso, houve ainda partilha de ideias para definição, implementação e seguimento do projeto no próximo ano, que contará com várias iniciativas.Os dois próximos encontros internacionais presenciais estão marcados para Reykjavik, na Islândia, em janeiro, e Lisboa, em março, estando, ainda assim, sujeitas a alterações, mediante a evolução da pandemia de Covid-19 nos dois países.De referir ainda que, a FPF esteve presente noutras sessões da 16.ª Conferência Europeia da EFDN, que contou com mais de 150 representantes de 50 clubes, federações e ligas de futebol, de 17 países da Europa. A Fundação Benfica e o Torreense também estiveram presentes, contudo, este último apenas na qualidade de observador.