FPF organiza workshops sobre saúde mental em tempos de pandemia

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira a realização de dois workshops virtuais, a decorrer na próxima semana, sobre saúde mental em tempos de pandemia.





"Jorge Silvério, especialista em Psicologia do Desporto e psicólogo da Seleção Nacional de futsal, vai orientar os seminários do projeto 'COVID-19 e a saúde mental no desporto - pistas para a intervenção'. Na terça-feira, dia 19, decorre a sessão dirigida a treinadores e dirigentes e na quinta-feira, 21 de janeiro, uma outra destinada a jogadores e árbitros. Os destinatários desta iniciativa são agentes desportivos de qualquer modalidade, e não apenas de futebol, futsal ou futebol de praia", refere a FPF.As inscrições estão abertas até à próxima segunda-feira, dia 18, ou até as 75 vagas, de cada curso, estarem completas. Jogadores, treinadores, dirigentes e árbitros podem inscrever-se nas ações, que irão decorrer a 19 e 21 de janeiro. A frequência é gratuita.