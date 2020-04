FPF prepara o regresso do futebol em Portugal com equipa de especialistas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a "trabalhar num plano gradual de regresso à atividade", seguindo regras que garantam "a segurança de todos os intervenientes" para evitar a propagação da pandemia de covid-19, informou esta quarta-feira o organismo.





"A FPF tem uma equipa de especialistas multidisciplinar a trabalhar num plano gradual de regresso à atividade", indica o comunicado publicado no site oficial da FPF, mencionando um "plano detalhado para as diferentes áreas: seleções nacionais, clubes, competições, arbitragem, Cidade do Futebol e colaboradores."O projeto que prepara o regresso do futebol à atividade em Portugal envolve uma equipa de especialistas que integra elementos do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.O objetivo da FPF é assegurar que o regresso será efetuado no momento adequado, de acordo com as regras estipuladas e garantindo a segurança de todos os intervenientes, desde logo os jogadores, os treinadores, e os staffs clínicos e logísticos de apoio direto às equipas, mas estendendo-se aos restantes intervenientes em treinos, jogos e deslocações", explica a federação.A coordenação do projeto pertence à Unidade de Saúde e Performance da FPF, integrando as várias especialidades médicas na área da medicina desportiva e contando, entre outros, com a colaboração dos serviços de infecciologia do Hospital Curry Cabral e do Hospital São João."A FPF está comprometida e empenhada em garantir um regresso ordenado e seguro à prática desportiva. Com a nossa Unidade de Saúde e Performance, envolvemos algumas das mais reputadas instituições na área da saúde pública para a elaboração de um plano que permita esse regresso em condições que inspirem confiança", observou o presidente da FPF, Fernando Gomes.O organismo federativo assinalou que o grupo de emergência criado por Fernando Gomes e constituído pela Liga Portugal, representante das associações distritais e dos presidentes do Sindicato dos Jogadores e das associações de treinadores, árbitros e médicos, será mantido permanentemente a par do trabalho desenvolvido no âmbito deste plano.Em 8 de abril, a Federação cancelou os campeonatos seniores não profissionais de futebol e de futsal da época 2019/20, devido à pandemia de covid-19, dando "por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas".O cancelamento ocorreu depois de os campeonatos de futebol e futsal dos escalões de formação terem tido o mesmo desfecho, numa decisão tomada em 27 de março, numa altura em que vigorava o estado de emergência, que foi prolongado e se mantém em vigor.As competições profissionais I Liga e II Liga, continuam suspensas, após a realização de 24 das 34 jornadas previstas, bem como a Taça de Portugal, que tem o Benfica e o FC Porto como finalistas.