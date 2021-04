FPF promove conversas com treinadores das equipas que lutam pelo acesso à Liga 3

A Federação Portuguesa de Futebol está a promover conversas online entre os treinadores das equipas que integram as oito séries de acesso à Liga 3, que na próxima época será a nova competição do futebol português.





A iniciativa 'Conversas com os misters' consiste em debates transmitidos em direto na página oficial da prova no Facebook, com moderação de um jornalista do Canal 11, e esta semana estiveram presentes os técnicos das séries 1, 2, 3 e 5.Série 1 - Agostinho Bento (São Martinho), José Manuel Viage (Montalegre), Pintassilgo (Felgueiras 1932) e Emanuel Simões (Merelinense). Veja aqui Série 2 - Carlos Salgado (Fafe), Ivo Castro (Maria da Fonte), Rui Eduardo Borges (Mirandela) e Moreno (V. Guimarães B). Veja aqui Série 3 - Sérgio Machado (Sanjoanense), Américo Soares (Gondomar), Domingos Barros (Leça) e Nuno Pedro (São João Ver). Veja aqui Série 5 - Pedro Barroso (Benfica Castelo Branco), José Vala (Caldas), Hugo Martins (Loures) e Tozé Marreco (Oliveira do Hospital). Veja aqui