FPF ratifica novo regulamento disciplinar da Liga

A Federação Portuguesa de Futebol ratificou esta segunda-feira o novo regulamento disciplinar da Liga para a temporada 2022/23.Na Assembleia Geral Extraordinária da FPF relativa à história dos campeões nacionais , realizada a 9 de junho, o organismo tinha decidido suspender e adiar para hoje a votação das alterações ao regulamento disciplinar da Liga, por entender que alguns pontos não eram válidos, como a ausência de qualquer sanção no caso dos clubes não libertarem os jogadores para a Seleção Nacional.A 8 de julho, em AG Extraordinária da Liga, os clubes optaram, por unanimidade e após proposta da direção liderada por Pedro Proença, retirar as propostas de alteração aos artigos 150º, 225º, 259º, 261º e 276º do Regulamento Disciplinar que não foram ratificadas na AG da FPF.Esta manhã, na Cidade do Futebol, a proposta recebeu 50 votos a favor, 11 abstenções e nenhum voto contra. Segundo a FPF, "vinte delegados participaram na votação do ponto único da reunião magna federativa por videoconferência".