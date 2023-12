FPF renova parceria com a MEO

FA Federação Portuguesa de Futebol anunciou a renovação da sua parceria com a MEO por mais seis anos, estendendo-se agora a ligação até 2030. Juntos há 25 anos, as duas partes reforçam a ligação que fará com que a MEO "continue a ser a patrocinadora oficial de todas as seleções nacionais, fornecendo o seu apoio tecnológico e recursos para o desenvolvimento do futebol em Portugal".O acordo foi assinado entre os presidentes da FPF, Fernando Gomes, e da MEO, Ana Figueiredo, numa cerimónia realizada na Cidade do Futebol. "A relação entre a FPF e a MEO tem sido longa e fiel e, no final deste contrato, ultrapassará as três décadas, o que traduz os pilares sólidos em que assenta", salientou Fernando Gomes, ao passo que Ana Figueiredo lembrou: "Somos um dos patrocinadores mais antigos da Federação Portuguesa de Futebol e é um orgulho ver o caminho que juntos temos percorrido, sempre com o objetivo de elevar o nome de Portugal no panorama internacional do futebol".Para celebrar as bodas de prata, a MEO ofereceu à FPF uma camisola da seleção portuguesa, usada pela equipa na fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 1998, feita em prata. Foi ainda feito um filme que retrata as grandes conquistas e marcos da histórica relação.