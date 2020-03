FPF suspende multas até à próxima época

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu suspender todas as multas e prazos dos processos disciplinares relativos às competições que organiza. Isto significa que os clubes condenados a multas não terão de pagá-las até à próxima temporada, o que implicará, para estes, uma 'poupança' de várias dezenas de milhares de euros.





Esta decisão da FPF surge no seguimento do decreto do Governo que suspendeu todos os atos administrativos e judiciais devido ao Estado de Emergência que vigora no país. Refira-se que o organismo liderado por Fernando Gomes decidiu tomar esta medida apesar de ter sido atingido pelos efeitos do adiamento do Campeonato da Europa. A FPF previa receitas orçamentadas no valor de 13 milhões de euros.