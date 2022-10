FPF vai dar mais dinheiro aos clubes que não disputaram provas europeias em 2021/22

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir mais dinheiro pelos clubes das duas ligas profissionais que não jogaram as competições europeias na épocapassada, incluindo os emblemas que disputaram as eliminatórias mas não conseguiram entrar nas fases de grupos das provas.A UEFA irá entregar 6,2 milhões de euros à FPF no âmbito de um mecanismo de solidariedade. Este valor representa um aumento de um terço e deve ser aplicado nos escalões de formação.