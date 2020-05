FPF venceu todos os processos nos tribunais superiores sobre infrações de adeptos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) venceu todos os 17 processos que chegaram aos tribunais superiores relacionados com infrações cometidas por adeptos, a esmagadora maioria do FC Porto, segundo um levantamento a que a Lusa teve esta terça-feira acesso.

As mais recentes vitórias da FPF foram tornadas públicas na segunda-feira, apesar de as decisões do Supremo Tribunal Administrativo (STA) terem sido tomadas em 7 de maio, com a confirmação das multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina da FPF a Benfica e FC Porto, por comportamento incorreto de adeptos.

O clube lisboeta foi condenado ao pagamento de uma multa de 18.630 euros, devido a um petardo lançado por adeptos durante o jogo com o Feirense, da época 2017/18 da I Liga, enquanto o portuense foi multado em 32 mil euros, em consequência do comportamento dos adeptos em quatro jogos do campeonato e da Taça da Liga de 2016/17.

O FC Porto é responsável por 15 dos 17 recursos que subiram aos tribunais superiores, depois de esgotado percurso na esfera da justiça desportiva e nas instâncias inferiores, durante o atual mandato de Fernando Gomes na presidência da FPF, para a qual foi reeleito em 2016.

Dos restantes clubes da I Liga, o Benfica conheceu a recente decisão desfavorável emitida pelo STA, tal como aconteceu com o Sporting de Braga num processo decidido em março de 2019 pelo Tribunal Central Administrativo, uma vez que o Supremo não admitiu a revista.