Freamunde abre inquérito após jovem perder a memória devido a 'cachaços'

O Freamunde anunciou a abertura de um processo interno de inquérito após um jovem futebolista dos iniciados do clube ter perdido a memória temporariamente. De acordo com o 'Jornal de Notícias', o rapaz de 13 anos foi 'castigado' pelos colegas por não ter recuperado a bola num meiinho e recebeu uns 'cachaços' que o deixaram com uma cervicalgia e uma equimose. No seguimento, foi transportado para o hospital."Relativamente aos factos ora em causa e sem prejuízo das conclusões que resultarem do processo de inquérito, o S. C. Freamunde agendará em breve uma reunião com todos os encarregados de educação dos atletas no sentido de serem prestados os devidos esclarecimentos."Ao jovem atleta a direção do clube deseja as rápidas melhoras e manterá toda a disponibilidade para tudo o que se afigurar necessário", pode ler-se no comunicado do Freamunde."O S. C. Freamunde vem, por este meio, lamentar o sucedido durante o treino de Iniciados (sub-14), cujos factos que determinarão a abertura do competente processo interno de inquérito.O S.C. Freamunde tem uma longa história, inexistindo registo de situações similares a esta, porquanto o clube e todos os seus responsáveis e atletas, sempre privilegiaram a defesa e promoção de um conjunto de valores, designadamente a amizade, o companheirismo e a tolerância.Relativamente aos factos ora em causa e sem prejuízo das conclusões que resultarem do processo de inquérito, o S. C. Freamunde agendará em breve uma reunião com todos os encarregados de educação dos atletas no sentido de serem prestados os devidos esclarecimentos.Ao jovem atleta a direção do clube deseja as rápidas melhoras e manterá toda a disponibilidade para tudo o que se afigurar necessário.A Direção do Sport Clube Freamunde!"