Funcionários do Bingo do Belenenses vão reunir em plenário

Os funcionários do Bingo do Belenenses ainda não receberam os subsídios de férias e o facto de não terem uma data prevista para receberem esses valores motivou a marcação de um plenário, a realizar na próxima terça-feira.





"Os ordenados estão em dia, o que está em atraso são os subsídios de férias", começou por nos dizer fonte próxima do processo, que quis manter o anonimato, concluindo: "Os responsáveis pelo clube disseram-nos que não há dinheiro para pagar os subsídios e que pagarão quando for possível... O sindicato está a tratar desta situação e foi marcado um plenário para terça-feira, no qual os trabalhadores vão decidir as medidas a tomar."contactou Patrick Morais de Carvalho e o presidente confirmou o atraso nesse pagamento, revelando o número de trabalhadores afectado. "O bingo fechou a 14 de março, cinco dias antes do 30º aniversário, que seria um dia muito bom em termos de valores. Em março tivemos de colocar 100 trabalhadores em lay-off, com uma parte significativa dos vencimentos a ser suportada pelo clube", começou por explicar."O bingo ficou encerrado durante quatro meses e reabriu em agosto e, já com o novo consórcio, mandámos regressar os trabalhadores, embora as horas em que está a funcionar sejam reduzidas. Os ordenados estão em dia, o que está em atraso é o subsidio de férias de alguns trabalhadores que quiseram gozar as férias, são 10 ou 12 nessa situação. No entanto, durante o período que os trabalhadores estiveram em lay-off, a entidade patronal não poderia pagar o subsídio de férios, é proibido pelo Estado português... Falei com eles e pedi alguma compreensão. Por último, o correto é dizer que o consórcio que gere o bingo lhes deve pois o Belenenses detém apenas 33 por cento do bingo, o restante pertence a dois parceiros", rematou Patrick Morais de Carvalho.