Fundo de Solidariedade da UEFA distribui mais de 6 milhões de euros pelos clubes portugueses

A Liga informou as SAD's dos clubes portugueses que a UEFA irá distribuir esta época mais de 6 milhões de euros - concretamente 6,222 milhões – mais um milhão e meio do que na temporada passada (4.578,761) -, referente ao Fundo de Solidariedade da UEFA relativo a 2021/22.Recorde-se que este Fundo, entregue todas as épocas, nasceu com o objetivo de apoiar em exclusivo o desenvolvimento dos escalões de formação dos clubes europeus.As verbas são oriundas do fundo de solidariedade da UEFA, mecanismo que visa compensar as Sociedades Desportivas que não participaram nas competições de clubes europeias (a partir da fase de grupos) na temporada passada.