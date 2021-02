Futebol de formação: Governo quer retoma antes do fim da época

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto manifestou, esta quinta-feira, num debate na página "Desporto Leiria", no Facebook, ter "esperança" na retoma da atividade desportiva, nomeadamente nos escalões de formação, antes do final da temporada.





"Não quero crer que vamos estar nesta situação até ao fim desta época desportiva", declarou João Paulo Rebelo, para quem é importante que "o desporto esteja nas prioridades, assim que desconfinemos". "Quando houver condições de segurança, avançaremos, mas não vale a pena criar grande a expetativa de que isso não será feito progressivamente", declarou o governante, que admitiu o regresso dos treinos das camadas jovens "após a reabertura das escolas".A "testagem massiva" é um dos argumentos que "poderá contribuir para a retoma mais rápida do desporto", salientou o membro do Governo, sublinhando ser "natural" que o treino e competição das modalidades individuais suceda "mais cedo". "Mas, em consequência, esperamos que as modalidades coletivas também retomem. E antes do final da época desportiva", frisou João Paulo Rebelo.