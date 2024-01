Futebol de luto por Alberto Festa

Nascido a 21 de julho de 1939, Alberto Festa faleceu, ontem, aos 84 anos. Vítima de doença prolongada, deixou o futebol de luto, sobretudo as instituições que representou: FC Porto, Tirsense e Seleção Nacional deixaram as suas respetivas mensagens de condolências.

Foi no Tirsense que iniciou e terminou a carreira de futebolista, enquanto lateral-direito. Pelo meio, representou o FC Porto durante oito temporadas, onde ganhou o único título nacional da carreira, a Taça de Portugal, em 1967/68. Na época seguinte voltaria ao clube da terra natal, onde viria a marcar os dois únicos golos oficiais da carreira e penduraria as botas em 1971/72.

Durante esse período, Alberto Festa foi 19 vezes internacional e foi o primeiro jogador do FC Porto a jogar num Campeonato do Mundo, no caso o de 1966, no triunfo sobre a Bulgária, por 3-0, a 16 de julho do referido ano. Os seus colegas de equipa no FC Porto, Américo e Custódio Pinto, também fizeram parte dos Magriços, mas não chegaram a jogar nesse certame em solo inglês. Festa repetiu o feito e também defrontou a União Soviética no jogo de atribuição do 3º e 4º lugares. Por esse motivo, e tal como todos os Magriços, foi agraciado com a Medalha de Prata da Ordem do Infante D. Henrique.

"Foi com tristeza que tive conhecimento da morte de Alberto Festa, um dos Magriços no Mundial de 1966 que tanto contribuíram para o reconhecimento e o respeito pelo futebol português naquela década. Filho de Santo Tirso e fiel ao seu Tirsense, Festa ganhou no FC Porto, onde foi capitão, a notoriedade que o catapultou para a Seleção Nacional. Fica a saudade e a admiração por um atleta excecional que representou com grande brio e dedicação as camisolas negra e azul e branca e da Seleção Nacional", evocou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. O FC Porto lembrou que, após o fim da carreira, Festa ainda trabalhou na formação e o Tirsense garantiu que o antigo lateral ficará para sempre na história do clube.

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.