Futebol de rua: Beja é campeã nacional em masculino e feminino

Beja conquistou a dobradinha no campeonato nacional de futebol de rua, que este domingo se concluiu em Castelo Branco.

A representação do Baixo Alentejo alcançou os títulos masculino e feminino, reafirmando a sua hegemonia nesta disciplina futebolística enquadrada pela Associação Cais, com o apoio da FPF.

Durante cinco dias, a fase nacional do futebol de rua mobilizou na cidade albicastrense 26 equipas e um total de 300 atletas.

No feminino, Beja ganhou a final a Viseu, por 1-0. E repetiu os títulos que já tinha alcançado em 2021 e 2022.

Em equipas masculinas, houve uma final empolgante entre Beja e o Porto, com triunfo dos alentejanos por 3-2. Os pódios completaram-se com Setúbal (M) e Lisboa (F).

Jacinta (Viseu) e Ricardo (Lisboa) foram eleitos os MVP do campeonato. Já o prémio fair-play foi atribuído à equipa feminina de Coimbra e Jorge Fernandes (ADM Estrela) recebeu o prémio cidadania.

"Para a maior parte das pessoas o futebol de rua é uma novidade. Mas o entusiasmo com que seguiram os jogos comprova a espetacularidade da modalidade. Há competitividade, golos e grande espírito desportivo, que é trabalhado nas competências psicossociais que fazem parte do programa. Os jogos são pautados por um grande respeito por todos", sublinhou Tiago Machado, da organização local do evento.