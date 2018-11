Futebol de rua: Marcelo recebeu Seleção que brilhou no Mundial

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que receberia a Seleção Nacional de futebol de rua mal esta aterrasse em Portugal... e cumpriu. A comitiva que ficou em 4º lugar no Mundial da modalidade, disputado no México, esteve ontem no Palácio de Belém e ouviu elogios por parte do Presidente da República.

"Foi uma exibição excecional e o quarto lugar é um êxito! Tivemos uma baliza muito bem defendida e os avançados tiveram boa pontaria. Podem dizer que representaram e prestigiaram o nome de Portugal", salientou Marcelo Rebelo de Sousa, que apesar de estar na Guatemala na Cimeira Ibero-Americana acompanhou "a par e passo toda a campanha" desta Seleção, admitindo mesmo que viu o embaixador a vibrar mais com os jogos do que com a Cimeira. Marcelo frisou ainda a importância de os portugueses conhecerem esta modalidade, pois esta equipa "tem muito significado".

Numa cerimónia marcada pela boa disposição e que fechou com o hino nacional, o treinador, Bruno Seco, mostrou-se honrado pela receção em Belém: "Esta é a condecoração máxima que um português pode ter e mostra a boa vontade do Presidente. Faz-nos sentir ao nível dos melhores atletas portugueses, algo que não somos."