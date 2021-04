Futebol distrital manifesta "preocupações" com CP e campeonatos de futsal

As 22 associações distritais de futebol reuniram-se este sábado para debater algumas "preocupações comuns" sobre o futuro dos enquadramentos competitivos no Campeonato de Portugal (CP) e nos campeonatos de futsal, de acordo com comunicado enviado à agência Lusa.

A reunião realizada nas novas instalações da Associação de Futebol (AF) de Lisboa decorreu "de forma muito positiva e participativa", segundo António Marques da Silva, presidente da AF de Vila Real, uma das associações que lidera a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol (MPADRS).

Os dirigentes associativos discutiram "questões relacionadas com as realidades do futebol [no Campeonato de Portugal] e do futsal [campeonato nacional e segunda divisão]", tendo ainda manifestado "preocupações no sentido de se encontrarem soluções para ultrapassar dificuldades e caminhar em nome de mais e melhor futebol, futsal e futebol de praia", referiu António Marques da Silva.

Além de enaltecer o "trabalho de todos os clubes que, de norte a sul do continente e nas regiões autónomas, são alicerces da atividade formativa e competitiva", o presidente da AF Vila Real revelou o "desejo" das associações de "verem fortalecida a comunicação institucional" com a direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Já o anfitrião Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa, salientou o facto de a reunião ter proporcionado um "debate intenso sobre temas que emergem no panorama do futebol e do futsal português, num tempo tão difícil".