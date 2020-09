Futebol profissional regressa com a presença do '12.º jogador'

O encontro Arouca-Estoril, que esta quinta-feira assinala o regresso do futebol profissional aos estádios portugueses, ficará marcado pela homenagem da Liga Portugal aos adeptos, que, por decisão das autoridades de saúde, não poderão ocupar os seus lugares nas bancadas. A campanha 'Camisola 12' visa precisamente "levar aquele que é o coração do futebol de volta aos estádios", refere a Liga em comunicado.





"Trata-se de uma homenagem simbólica, em que um adepto de cada equipa irá entrar em campo junto dos seus ídolos, envergando aquela que é a sua camisola: a número 12!", lê-se ainda no documento enviado para as redações, que lembra ser esta uma inaciativa extensiva aos nove encontros da 1ª jornada da 2ª Liga."O momento do transporte de bola até ao alinhamento das equipas estará a cargo do adepto da equipa visitada, enquanto que, posteriormente, será o adepto da equipa visitante a transportar a bola até ao centro do terreno, no momento que antecede o pontapé de saída nas emoções do futebol profissional", refere o comunicado, que revela que as escolha dos adeptos ficará a cargo dos respetivos clubes e SAD e que os intervenientes na iniciativa terão obrigatoriamente de ter sido testados ao Covid-19. Com resultados negativos, naturalmente.