Avançado do Estrela de Portalegre de 24 anos morre em acidente de viação

Evaldir Veiga Borges, cabo-verdiano de 24 anos, ponta de lança do Estrela de Portalegre, morreu na tarde desta segunda-feira numa colisão rodoviária no IP2, perto de Nisa.Evaldir viajava num veículo ligeiro que embateu num pesado de mercadorias, em circunstâncias que ainda estão por apurar. O futebolista, que já passou pelo Comércio e Indústria, pelo Loures e também pelo Vitória de Setúbal, teve morte imediata.O Sport Clube Estrela já emitiu um comunicado onde lamenta a perda, prestando "as mais sentidas condolências aos familiares e amigos por tão profunda e prematura perda".Evaldir acabou por fazer um único jogo ao serviço da equipa de Portalegre, no último domingo, frente ao Arronches e Benfica para a Taça de Honra.