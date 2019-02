Gaia vai lançar campanha contra violência de adeptos nos escalões de formação

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai promover uma reunião com clubes, juntas e freguesia, associações de pais e agrupamentos escolares sobre a violência em jogos de formação e lançar uma campanha de sensibilização, foi esta segunda-feira anunciado."É inacreditável e inaceitável que fim de semana após fim de semana aconteçam distúrbios em jogos de miúdos. Os recintos desportivos públicos não são ringues de boxe. Isto é no futebol, mas também em outras modalidades e generalizado. Não interessa apontar clubes, não os quero estigmatizar. As famílias, porque pagam a formação dos filhos, acham que eles têm de ser imediatamente Cristianos Ronaldos", disse o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.O tema foi levantado no período antes da ordem do dia de uma reunião camarária que esta tarde decorreu em Arcozelo, quando o vereador do desporto, José Guilherme Aguiar, avançou que quer promover uma "reunião urgente" com clubes e outros agentes.O autarca descreveu acontecimentos no último fim de semana, um deles num jogo de sub-13, que obrigou a intervenção policial."Isto já tem de ser repudiado nos seniores, quanto mais em escalões de formação. Atribuímos milhares de euros aos clubes e fazemos contratos programa para melhoria de equipamentos. Os clubes têm de saber, ainda que muitas vezes não tenham culpa, que perdem o direito a apoios se estas situações continuarem", disse Guilherme Aguiar.Os casos apontados pelo vereador referem-se ao Avintes-Grijó (em sub-23) que terminou com a vitória do Grijó por 4-0 e o Vila-Canelas (seniores) que o emblema visitante venceu por 3-0.Já à margem da reunião, Eduardo Vítor Rodrigues contou aos jornalistas que "tem sido prática comum colocar grades a separar adeptos em jogos de escalões de formação" no Parque da Lavandeira, algo que o "preocupa" pelo "exemplo futuro".O presidente da Câmara avançou que além da reunião que, disse, "deve decorrer na próxima semana", o Município vai lançar uma campanha de sensibilização que decorrerá "pelo menos" ao longo de três fins de semana em campos de futebol e pavilhões desportivos.