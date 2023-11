GD Sesimbra agradece 'prenda' de Bernardo Silva: «Só confirma a sua humanidade e simplicidade»

O Grupo Desportivo de Sesimbra recorreu às redes sociais para agradecer publicamente uma 'prenda' de Bernardo Silva, que comprou bolas para todas as equipas de futebol de 11 do clube."O Grupo Desportivo de Sesimbra agradece publicamente e de forma muito sincera ao Bernardo Silva - Atleta de Futebol Internacional de Portugal, pela oferta de bolas destinada a todas as equipas de futebol de 11 do Grupo Desportivo de Sesimbra. Este importante contributo do internacional Português para com o futebol de formação do nosso clube confirma a sua humanidade e a sua simplicidade, exemplo que tem demonstrado ao longo da sua grande brilhante carreira futebolística. Ao Bernardo Silva todo o universo do nosso clube deseja as maiores felicidades, pessoais e desportivas - Muito Obrigado", pode ler-se, na página de Facebook do emblema da distrital de Setúbal.