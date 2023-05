Golo ao cair do pano vale triunfo do Benfica frente ao Gil Vicente na Taça Revelação

Naquele que pode ser descrito como um jogo bastante emotivo, o Benfica deslocou-se ao reduto do Gil Vicente e venceu por 3-2 na 2ª jornada da Taça Revelação. Com este resultado, as águias chegam aos seis pontos no grupo B da prova.Apesar de a 1ª parte ter sido bastante disputada, o Benfica foi mais incisivo e fez questão de mostrar quais as suas intenções desde cedo. Assim, já depois de ter criado perigo aos 7 minutos, Diogo Nascimento acabaria mesmo por festejar aos 15’, altura em que respondeu da melhor forma a um cruzamento da esquerda. Os altos níveis de eficácia encarnados voltaram a ficar bem patente aos 36 minutos, quando Diogo Nascimento ‘sentou’ um adversário e, no cara a cara com o guarda-redes adversário, não facilitou. Estava assim o 2-0 com que se chegaria ao intervalo, já que a primeira vez que o guarda-redes Ricardo Ribeiro teve trabalho foi mesmo em cima do apito para o intervalo.O descanso fez aos galos, que entraram a ‘todo o gás’ na etapa complementar. Logo aos 47’, Tiago Leite foi lançado na profundidade e não tremeu em frente à baliza, reduzindo assim a desvantagem do conjunto de Carlos Cunha. A partir daqui, os galos tomaram conta da partida. Depois de Eric não ter conseguido fazer melhor do que atirar ao lado quando apareceu isolado, aos 59’, o Gil Vicente conseguiu mesmo chegar ao golo aos 68’, mas o lance foi anulado por falta sobre o guarda-redes do Benfica.Apesar disso, os minhotos não desanimaram e foram recompensados à entrada para os dez minutos finais, quando Miro, num lance bastante confuso, fez o 2-2. Quando já todos pensavam que o empate iria perdurar até ao apito final, José Melro aproveitou da melhor forma um lance menos feliz do guarda-redes adversário e rematou para a baliza deserta, fazendo o 3-2 final.