Gonçalo Paciência: «José Couceiro deu-me o clique para o futebol e para estar onde estou»

Gonçalo Paciência foi convidado do programa 'Planeta Eleven', da Eleven Sports, no qual abordou diversos temas relacionados com a carreira e fez algumas revelações.





O avançado formado no FC Porto deixou a Invicta em definitivo no verão de 2018 e transferiu-se para o Eintracht Frankfurt, onde joga atualmente, mas não esquece o título nacional de dragão ao peito conquistado antes de rumar à Alemanha e lembra a importância da primeira metade dessa época passada em Setúbal. Depois de Académica, Olympiacos e Rio Ave, Paciência foi novamente cedido e nos sadinos cruzou-se com o técnico José Couceiro, que admite ter tido um papel fundamental no rumo da sua carreira."José Couceiro marcou-me muito. Foi ele que me deu o tal clique para o futebol e para eu estar onde estou agora. Falávamos todos os dias, não apenas sobre futebol e dava-me confiança. Foi isso que me projetou para este nível", assume o jogador de 25 anos.Em Setúbal, Paciência marcou 11 golos em 25 jogos. Números que lhe valeram o regresso ao Dragão no mercado de inverno para, meses depois, se sagrar campeão pelo FC Porto. "Foi das coisas mais importantes da minha vida. É algo que mexe muito comigo principalmente por ser a minha cidade. Eu cresci ali, fui ao estádio das Antas, vi o meu pai jogar. São momentos que ficam para a vida".