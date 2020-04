Gonçalo Paciência sobre jogar com Ronaldo na Seleção: «É um sentimento indescritível»

Gonçalo Paciência cumpre a segunda época no Eintracht Frankfurt e antes da interrupção das competições devido à pandemia do novo coronavírus o avançado português já contabilizava 10 golos pelo emblema alemão, ambicionando por isso uma eventual presença na convocatória de Fernando Santos para o Campeonato da Europa.





A competição acabou por ser adiada e reagendada para o próximo ano, mas Gonçalo Paciência continua a acreditar que pode conseguir uma vaga entre os 23 eleitos de Portugal, que vai tentar renovar o título conquistado em 2016."[n.d.r.: adiamento] dá-me mais um ano para mostrar que sou opção válida e vou fazer por isso. Tenho mais um ano para provar o meu valor", afirmou o jogador de 25 anos em declarações ao programa 'Planeta Eleven', da Eleven Sports.Em novembro passado, Gonçalo Paciência cumpriu a segunda internacionalização A por Portugal e estreou-se a marcar com a camisola principal das Quinas na goleada (6-0) sobre a Lituânia. Um momento marcante e inesquecível na carreira. "Quando marquei passou-me pela cabeça tudo o que ultrapassei, as lesões... Festejei como se tivesse resolvido o jogo."Também sobre a Seleção Nacional, o avançado admite que jogar ao lado de Cristiano Ronaldo "é um sentimento indescritível" porque se trata "de um astro, do melhor do mundo". "É uma pessoa que eu cresci a admirar, e que realmente motiva.", conclui.