Graça Freitas e o público nos jogos da Seleção: «Vamos ver o comportamento das pessoas»

Os próximos jogos da Seleção Nacional vão ter público e Graça Freitas explicou esta quarta-feira que os dois encontros vão funcionar como experiências-piloto, com o intuito de avaliar o comportamento das pessoas no estádio.





"Temos tido uma situação de precaução e coerência. A prioridade era a abertura das escolas e vermos o comportamento de toda esta dinâmica. Não estava previsto público nos estádios e foi em conformidade com isso que os jogos do V. Guimarães e do Benfica não tiveram público", explicou a diretora geral da saúde, referindo-se ao pedido que os dois clubes fizeram no sentido de poderem contar com adeptos nas respetivas tribunas."A situação vai evoluindo e vamos fazer dois projetos-piloto, vamos experimentar para ver se isto resulta em segurança. De forma gradual, com a Seleção, num jogo a 7 de outubro com a Espanha, em Alvalade, que terá uma assistência de 5 por cento da lotação. Vamos ver o comportamento das pessoas à chegada, à saída, nos circuitos... Trata-se de um jogo de baixo risco. Depois, uma semana a seguir, vamos aumentar o projeto-piloto num jogo oficial, com 10 por cento da lotação, onde analisaremos novamente como será a chegada, a permanência e tudo mais. Isto não quer dizer nada, estamos apenas a testar as condições para ver o comportamento das pessoas no estádio. Trata-se de uma evolução natural, são experiências-piloto, não mais do que testes. A avaliação vai ser importantíssima. Haverá um terceiro projeto-piloto e a entrada em 'modo produção' dependerá desta avaliação preleminar", acrescentou Graça Freitas.Sobre o jogo do Santa Clara com o Gil vicente, que já no fim-de-semana terá público, Marta Temido, a ministra da saúde, lembrou que a decisão e avaliação da situação é feita pela direção regional de saúde.