Guedes analisa propostas

Guedes, experiente avançado, de 34 anos, está a analisar as propostas que tem em mãos, de clubes da 2ª Liga e também do estrangeiro. O atacante deixou o Chaves, depois de ter participado em 19 jogos na última temporada e é, neste momento, um jogador livre.





Formado no Penafiel, Hélder Guedes iniciou a carreira sénior nos durienses e vestiu, depois, as camisolas de Paços de Ferreira, Rio Ave, Al Dhafra (Emirados Árabes Unidos) e V. Setúbal, antes de assinar pelos flavienses em 2020.Guedes conta com a experiência de 143 jogos na 1ª Liga - por Penafiel, Paços de Ferreira, Rio Ave e V. Setúbal -, com um saldo de 36 golos.