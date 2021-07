Hassan (ex-Sp. Braga e Rio Ave) denuncia caso de racismo de que foi alvo a mãe em Lisboa

Hassan, avançado egípcio que atua no Olympiacos e já passou por Rio Ave e Sp. Braga, denunciou um caso de racismo envolvendo a sua mãe, em Lisboa. De acordo com o relato do futebolista, tudo aconteceu quando a sua progenitora e também a sua companheira esperavam por um Uber, que se recusou a transportar as duas.

"Nove anos muito felizes da minha vida, onde fui muito bem acolhido e recebido com um carinho enorme por todos! Nem um dia senti racismo/discriminação por ser árabe/muçulmano… aprendi a língua e adaptei-me ao país rapidamente e sempre quis que a minha família e amigos conhecessem Portugal como eu. Ontem, lamentavelmente, a minha mãe foi alvo de discriminação em Lisboa, enquanto esperava com a minha mulher (portuguesa) um Uber. Nunca tinha acontecido até agora! Este senhor Hélder recusou-se a dar boleia à minha mãe… passou à frente do ponto de encontro e, quando reparou que ela usava hijab/burca, limitou-se a acenar a cabeça e as mãos a dizer que não e seguiu em frente, quase atropelando a minha mulher que estava a fazer sinal para ele parar", lamentou Hassan.

"É vergonhoso em 2021 ainda existirem pessoas assim! Este senhor não devia exercer uma profissão que todos os dias tem contacto com diferentes culturas! Uma reclamação formal já foi feita… espero que surta algum efeito e que situações assim não se repitam com ninguém", finalizou o jogador.