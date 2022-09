Helena Pires marca presença na SIGA Integrity Week

Helena Pires foi uma das oradoras num painel organizado pela SIGA, esta quarta-feira, durante a Sport Integrity Week, semana dedicada à integridade no desporto, na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos. A Diretora Executiva da Liga Portugal participou num painel sobre o papel da mulher no desporto, num evento que também contou com Mislaine Scarelli, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Inês Franco Alexandre, da Comissão Europeia, e Fernanda Borba, da Associação de Futebol de Ponta Delgada, num painel moderado por Katie Simmonds, Global COO da SIGA.