Helena Pires sublinha a credibilidade e a luta pela verdade desportiva

Helena Pires, Diretora Executiva da Liga, sublinhou hoje a necessidade do futebol profissional em Portugal ter de ser, por tudo o que o envolve e movimenta, de ser uma atividade credível.A dirigente abordou o tema durante o discurso na Sessão de Abertura das II Jornadas de Direito de Desporto, na Escola de Direito da Universidade do Minho, a dirigente comentou. "Essa credibilidade, a luta pela Verdade Desportiva, não se faz sem uma Justiça Desportiva sólida e, acima de tudo, célere", referiu Helena Pires, destacando que o modelo assente na total exclusividade da Comissão de Instrutores permitiu reduzir substancialmente o tempo médio de resolução dos processos."Uma competição credível não é compatível com uma justiça morosa e, aqui, os restantes sectores da justiça podem aprender com o Desporto. Da mesma forma que se exige celeridade processual à Justiça Desportiva, necessitamos de um enquadramento propício ao investimento no Futebol Profissional português. Só um enquadramento propício fará do Futebol um sector ainda mais atrativo", sublinhou.Credibilidade, ética e transparência foram premissas assumidas pela Diretora Executiva da Liga, que destacou: "O Futebol tem de liderar pelo exemplo em todas estas matérias, com boas práticas e boa governação. Por isso, a Liga Portugal orgulha-se de ter sido a primeira organização desportiva, em Portugal, a adotar uma Norma Anticorrupção."Helena Pires apontou ao Plano Estratégico lançado recentemente pela Liga, tendo em vista o quadriénio 2023-2027, referindo: "Só uma indústria altamente profissionalizada, qualificada e transparente, comprometida com boas práticas, pode ser credível. Que essa credibilização seja também o legado do Futebol, o de fomentar boas práticas e comportamentos exemplares. Pelo respeito a quem nos acompanha, é tão importante como um golo."