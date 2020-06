Horizonte para o regresso nas provas não profissionais

As Associações de Futebol estiveram reunidas com a Federação Portuguesa de Futebol e já começam a ter noção de quando as diferentes competições podem arrancar na próxima época. Tendo em conta que qualquer decisão final depende da evolução da pandemia, bem como das autorizações da Direção-Geral da Saúde e de calendários internacionais, já foi apontado um horizonte, ou seja, datas antes das quais as competições organizadas pela FPF não vão arrancar garantidamente.

No que diz respeito ao Campeonato de Portugal, a prova – muito influenciada pelo que for decidido para a Liga e para as provas europeias devido ao encaixe da Taça de Portugal – não começa antes de meados de setembro, a Liga Revelação antes do início de setembro, a formação antes de meados de setembro, a Liga BPI antes do início de setembro e a Liga Placard, tal como o futsal feminino, antes do início de outubro. A evolução da retoma do futebol profissional poderá dar sinais importantes para ajudar a definir um calendário mais certo. * p.g.p.