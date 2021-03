Hugo Vieira mantém a forma nas instalações do Santa Maria

Sem jogar desde o dia 5 de dezembro, Hugo Vieira tem aproveitado para manter a forma nas instalações do Santa Maria, clube de Barcelos onde se formou e onde iniciou o seu percurso enquanto sénior.

O avançado, que está sem clube desde o fim do ano passado, altura em que deixou o Consadole Sapporo do Japão, esteve perto de assinar com pelo Farense no mês de janeiro, mas as negociações não se concretizaram. A última experiência de Hugo Vieira em Portugal foi ao serviço do Gil Vicente, clube que representou na segunda metade da temporada passada.