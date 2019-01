I Fórum de Treinadores: Menos mercado mais tempo de jogo

Os treinadores dos campeonatos profissionais querem menos tempo de mercado e mais tempo útil de jogo. Foi este o corolário do I Fórum de Treinadores, evento realizado ontem em Braga pela Liga Portugal no âmbito do extenso programa da final four da Allianz Cup, com o organismo a comprometer-se a apresentar as ideias alinhavadas pela maioria dos responsáveis em assembleia geral.

Contas feitas, os técnicos querem limitar as duas atuais janelas de inscrição de jogadores. Concretamente, fechar o mercado de verão, que esta época encerrou a 31 de agosto, antes do início dos campeonatos profissionais, bem como reformular o final do período de inverno de 31 para 15 de janeiro.

O outro assunto que mereceu especial atenção prende-se com os mecanismos que podem ajudar a aumentar o tempo útil de jogo, como é a possibilidade de os árbitros assistentes tomarem nota do tempo das substituições, paragens por penalização disciplinar, assistências médicas, lançamentos e até cantos.

"Há coisas que podemos fazer para aumentar o tempo de jogo, mas estas ideias têm agora de ser resumidas num documento que, posteriormente, será apresentado à Liga Portugal de modo a que seja discutido pelos clubes em assembleia geral", comentou José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).



Aumentar número de substituições



Um dos assuntos paralelos que também foi colocado em cima da mesa no I Fórum de Treinadores foi a possibilidade de aumentar o número de substituições permitidas pelos regulamentos.



Contudo, talvez pelo paradoxo de esta ideia poder contribuir para a redução do tempo útil de jogo e o fundamento do encontro ser precisamente o inverso, o conceito foi debatido apenas em contornos abstratos, mas com a certeza que os treinadores pretendem alargar as três alterações permitidas pelos regulamentos. “Há uma conceção generalizada de aumentar o número das substituições estipuladas, sendo que só duas poderão ser realizadas durante a segunda parte, mas o tempo de discussão não permitiu ir mais além”, defendeu José Pereira.



Calendário não teve tempo de antena



O I Fórum de Treinadores realizou-se à porta fechada mediante a presença de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e durou 3 horas, sem interrupções.





Encontro prolongado e ainda assim insuficiente para os técnicos poderem debater outros assuntos do seu interesse, apesar da certeza que também havia intenção de abordar o tema da calendarização, à imagem do debate realizado na Cidade do Futebol no início do mês."Havia vontade de discutir mais assuntos, como o calendário competitivo, mas o tempo não o permitiu", referiu José Pereira, satisfeito com as intervenções significativas produzidas durante o encontro: "Não houve tempo para mais, mas há sensibilidade para alterar o calendário, nomeadamente a paragem no Natal e a acumulação de jogos em determinadas alturas. Vamos continuar a concertar ideias mediante as limitações impostas pela FIFA, UEFA e a FPF".