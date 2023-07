Iber Cup: César Peixoto apadrinha torneio

Mais de 5000 participantes desfilaram ontem no António Coimbra da Mota, na cerimónia de abertura da IberCup Estoril de 2023. No total, serão 793 partidas nos 5 dias em que se jogará o torneio juvenil, o qual agrega 300 equipas masculinas e femininas (dos sub-9 aos sub-16) de 20 países e cinco continentes, que vão tentar alcançar o tão desejado troféu. A armada lusitana é a mais vasta, encabeçada pelo Sporting, contando com mais de seis dezenas de clubes. O primeiro dia da competição, que vai realizar-se em 30 campos do concelho de Cascais, contou com a presença de César Peixoto, ex-treinador do Paços de Ferreira, que é embaixador do torneio.